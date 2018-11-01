Як відбирали людей до санкційного списку Кремля: пояснення депутатів

Росія дуже дивно обрала людей, що потрапили під економічні санкції. В більшості з них взагалі немає ніякого бізнесу в РФ, тому швидше за все, Росія вважає цих людей своїми ідейними супротивниками.

Про "чорний список Кремля" та їх наслідки в Україні в студії 24 каналу розповіли народний депутат Мустафа Найєм та Володимир Парасюк.

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Як зазначив Найєм, спочатку всіх в оману ввела назва цього санкційного розпорядження, яке називається "про застосування економічних санкцій", адже вона не має нічого спільного з економікою, бо левова частина цих людей взагалі немає ніякого бізнесу ані в Україні, ані тим більше в Росії.

Я вважаю, що це список людей, яких Росія вважає своїми ідейними супротивниками. На мою думку, РФ створила цей список, оскільки мала "хоч щось зробити". Я не уявляю, яким чином він торкнеться мене чи моїх колег, що не мають нічого спільного з Росією. Також цікаво те, що за цими трьома санкціях нам начебто заборонено виводити свої гроші та активи з Росії, проте не йдеться нічого про заборону в’їзду на територію країни-агресора,

– наголосив Найєм.

Для мене дивно, чому в цьому санкційному списку немає пана Ріната Ахметова. Ці санкції вдарили б по ньому дуже сильно, оскільки він безперечно має бізнес у Росії. Також там немає багатьох партнерів Порошенка, зокрема Ігора Кононенка.

На запитання, чому бізнесмена Ріната Ахметова немає у санкційному списку, відповів і Володимир Парасюк:

Я вважаю, що Ахметов – це агент впливу Росії в Україні. Тобто це один з "місточків" через який російська агентура організовує свою діяльність на території нашої держави,

– сказав нардеп.

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"В Адміністрації Президента з Росією досить хороший діалог, а тому я не здивуюсь, якщо ці списки координувались. Це все дуже заполітизовано, а тому треба бути розумним і не робити поспішних висновків. Що цікаво всі політики, які потрапили у цей список, будуть мати наступний тиждень для піару, мовляв, от "я потрапив у цей список, я патріот", – наголосив Парасюк.

Як додав Найєм, "Україна енергетично залежна від Росії, зокрема по паливу та по тій продукція, яке потребує машинобудівництво. Я думаю, що це бажання самих бізнесменів, але це не є катастрофічно, оскільки вони не знищать нашу економіку. Питання в іншому – чи зможемо ми замінити ті продукти, які ми імпортуємо, розуміючи, що так чи інакше наступить день, коли Росія додасть ще санкції".

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить санкції щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.