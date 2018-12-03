Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального

Кожна людина хоча б раз у житті відчувала страх. Страх – це нормальна, здорова реакція психіки людини на небезпеку.

Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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Якщо перед людиною в’ється змія, то страх, як реакція організму, цілком нормальний.

Ірраціональний чи нездоровий страх виникає тоді, коли людина боїться того, що ще не сталося, але може статися. І такий страх виникає тоді, коли людина боїться зовсім нешкідливих речей – ліфтів, котів, дзеркал.

У першому випадку мова йде про тривожність, а у другому – про фобії.

Тривожність – що це? Це особливий емоційний стан психічного напруження людини, який виникає в результаті передчуття нею певної, іноді неусвідомленої небезпеки, що неминуче наближається.

У такому випадку необхідно звернутися до психолога.

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