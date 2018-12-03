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      Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального

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      Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального
      Як відрізнити раціональний страх від ірраціонального / goingsologoingbig.com

      Кожна людина хоча б раз у житті відчувала страх. Страх – це нормальна, здорова реакція психіки людини на небезпеку.

      Про це пише психолог Михайло Лабковський в Instagram.

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      Якщо перед людиною в’ється змія, то страх, як реакція організму, цілком нормальний.

      via GIPHY

      Ірраціональний чи нездоровий страх виникає тоді, коли людина боїться того, що ще не сталося, але може статися. І такий страх виникає тоді, коли людина боїться зовсім нешкідливих речей – ліфтів, котів, дзеркал.

      У першому випадку мова йде про тривожність, а у другому – про фобії.

       
      Тривожність – що це?
      Це особливий емоційний стан психічного напруження людини, який виникає в результаті передчуття нею певної, іноді неусвідомленої небезпеки, що неминуче наближається.

      У такому випадку необхідно звернутися до психолога.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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