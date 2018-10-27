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      Як відсутність статевого життя впливає на здоров’я

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      Як відсутність статевого життя впливає на здоров’я
      Як відсутність статевого життя впливає на здоров’я / historitejetes.com

      Існує міф, що нібито відсутність статевого життя погано впливає на здоров’я жінки – вона частіше хворіє і у неї виникають інші проблеми.

      Та відомий гінеколог Наталія Лелюх у коментарі 24 каналові розповіла, чим насправді загрожує відсутність сексу.

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      Вона зазначила, що відсутність статевого партнера і регулярних статевих стосунків не означає відсутність оргазму.

      Погано для жіночого здоров’я тоді, коли є бажання та немає оргазму. Статевий потяг не є базовою потребою. Базові потреби – це безпека, їжа, сон і реалізація в суспільстві.

      Базові потреби – це безпека, їжа, сон і реалізація в суспільстві
      Базові потреби – це безпека, їжа, сон і реалізація в суспільстві

      Та варто розуміти, що секс не завжди пов'язаний навіть з продовженням роду.

      Погано, коли є велике бажання і немає його реалізації. Тоді відбувається класична депривація, і це впливатиме і на здоров'я, і на сон, і на суспільний стан,
      – зазначила гінеколог.

      На бажання, яке виникає в голові, впливає декілька факторів – релігійні вподобання, виховання, наявність дитячих травм. Деякі люди мають більше бажання, деякі менше.

      Деякі люди мають більше бажання, деякі менше
      Деякі люди мають більше бажання, деякі менше

      Проблема виникає, коли не реалізуються бажання жінки. Та для їх реалізації не обов'язково потрібен чоловік. Гінеколог зазначає, що жінка сама може реалізувати власні сексуальні потреби.

      І твердження, що "волосся на руках виросте" – цілком нісенітниця.

      Наталія Лелюх пояснює, що не потрібно боятися реалізувати власні бажання, гірше, колі ці бажання нереалізовані.

      Що таке депривація? Це такий психологічний стан, при якому людина не може реалізувати життєві потреби, до прикладу, статевий потяг, прийом їжі, сон, тощо.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я
      Джерело: 24 канал
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