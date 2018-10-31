19:26
31 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Адмірал Кузнєцов" на дні. Російський хітяра про небезпеку Хелловіну
      Вєсті Кремля
      21:24, 30 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Як відтворити найоригінальніший осінній тренд: фото

      548 Читать новость на русском
      Найоригінальніший осінній тренд
      Найоригінальніший осінній тренд

      Модниці запустили цікавий тренд – пов'язувати кардиган чи светр наче шалик або обв'язувати навколо плечей.

      Фешен-експерти визначили цей тренд найпопулярнішим в осінньому сезоні 2018, пише Metro.

      Читайте також: Як носити взуття на високих каблуках: поради експерта

      Цей тренд підхопили багато знаменитостей, моделей і фешн-блогерів, а експерти навіть охрестили його словом "джерфінг" (jarfing – носіння одягу у цікавий спосіб)

      З джемпером заміть шарфу на публіку виходили телеведуча і редактор британського Vogue Алекса Чанг, актриса Шерон Стоун, супермодель Джіджі Хадід та інші.

      Ви також можете відтворити цей тренд: просто пов’яжіть не надто об’ємний кардиган заміть шалика, він пасуватиме до шкіряної куртки, пальто навіть поверх іншого джемпера.

      Як носити джемпер замість шалика

      Теги: LifeStyle Стиль і мода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      сьогодні , 18:01 Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сьогодні , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сьогодні , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сьогодні , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сьогодні , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Як вибрати одяг для різних типів фігури: актуальні поради стиліста у фото
       20 червня , 12:39
      Як носити наймодніше взуття літа на прикладі зірок: фото
       24 липня , 17:51
      Особливості стилю принцеси Діани, які ніколи не вийдуть з моди
       31 серпня , 15:02
      Бренд H&M відкриє другий магазин в Києві: відома дата
       17 серпня , 13:36
      Стелла МакКартні разом з Adidas випустила веганські кросівки
       6 вересня , 13:37
      Бренд Burberry повністю відмовився від натурального хутра
       6 вересня , 17:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук