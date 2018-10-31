Як відтворити найоригінальніший осінній тренд: фото

Модниці запустили цікавий тренд – пов'язувати кардиган чи светр наче шалик або обв'язувати навколо плечей.

Фешен-експерти визначили цей тренд найпопулярнішим в осінньому сезоні 2018, пише Metro.

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Цей тренд підхопили багато знаменитостей, моделей і фешн-блогерів, а експерти навіть охрестили його словом "джерфінг" (jarfing – носіння одягу у цікавий спосіб)

З джемпером заміть шарфу на публіку виходили телеведуча і редактор британського Vogue Алекса Чанг, актриса Шерон Стоун, супермодель Джіджі Хадід та інші.

Ви також можете відтворити цей тренд: просто пов’яжіть не надто об’ємний кардиган заміть шалика, він пасуватиме до шкіряної куртки, пальто навіть поверх іншого джемпера.

Як носити джемпер замість шалика