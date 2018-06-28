Як виглядає колишній будинок модельєра Карла Лагерфельда: вражаючі фото

Креативний директор модного будинку Chanel Карл Лагерфельд хоч і незмінний у своєму епатажному стилі, але його колишня вілла сяє неймовірною кількістю кольорів та різноманітністю дизайнерських рішень.

Розкішний маєток Карла Лагерфельда, у якому французький модельєр проживав З 1991 по 1998 рік, зараз виставили на продаж, – його ціна складає 10 мільйонів доларів. Вілла має назву Villa Jako, яка була названа в честь його колишнього коханого, Жака де Башера. Розкішний маєток розташований в гамбурзькому районі Бланкенезе, Німеччина.

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Як повідомляють у Elle, цей будинок був побудований ще в 1920 році і раніше називався Villa Schüler. У ньому розташувались три спальні кімнати, три ванні, гардеробні, простора вітальня, галерея-бібліотека і дивовижне подвір’я.



Колишній маєток Карла Лагерфельда в Європі

Сьогоднішній власник будинку запевняє, що зберіг деякі деталі інтер'єру, створені Лагерфельдом, тому всі охочі можуть сміливо купувати колишню віллу видатного модельєра.