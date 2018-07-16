Як виглядає королева Єлизавета II в новому сезоні серіалу "Корона": перше фото

Стрімінговий сервіс Netflix, який займається зйомками знаменитого британського серіалу "Корона", показав перше фото, на якому зображена нова виконавиця ролі Її Величності Олівія Колман.

У перших двох сезонах серіалу "Корона" головну роль королеви Єлизавети II виконувала знаменита британська актриса Клер Фой. Через хронологічну послідовність біографічного історичного серіалу у третьому сезоні її замінили на Олівію Колман.

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Британська зірка вже бере участь у зйомках третього сезону серіалу, дія в якому розгортається в 1960-70-х роках. На першій офіційній світлині у Twitter "нова" королева зображена у себе в палаці на чаюванні. Героїня як завжди виглядає серйозною і стриманою у своїх емоціях.



Олівія Колман в ролі Єлизавети II в третьому сезону серіалу "Корона"

Варто додати, що роль чоловіка королеви – принца Філіпа, якого у перших двох сезонах зіграв Метт Сміт, тепер також змінили. Новим герцогом Единбурзьким став Тобіас Мензіс, якого можна було ще побачити в іншій культовій стрічці "Гра престолів". Дата виходу третього сезону наразі невідома.

Варто додати, що колишня виконавиця ролі Єлизавети II, Клер Фой, у 2017 році отримала за свою роботу у стрічці "Золотий глобус" і номінацію на "Еммі". Також нещодавно було оприлюднено черговий список номінантів на телевізійну премію "Еммі-2018", де серіал "Корона" потрапив у список номінантів в категорії "Найкращий драматичний серіал", а Клер Фой – знову у категорії "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".