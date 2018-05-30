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Як виглядає відреставрований Будинок профспілок у Києві: фото

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З будинку профспілок у Києві знімають банери
З будинку профспілок у Києві знімають банери / the-village.com.ua

У Києві з Будинку профспілок, який зазнав руйнувань під час Революції Гідності, 30 травня розпочали знімати банери. Вони прикривали будівлю допоки відбувалася її реставрація.

Фото оновленої будівлі опублікували на Telegram-каналі "Київ Life".

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На зображеннях видно оновлений фасад історично важливого приміщення Будинку профспілок.

Під час ремонту з фасаду зняли вірменські травертинові плити 70-их років та переробили його з керамограніту, адаптованого і до морозів, і до спеки, передає "Громадське радіо".

За словами керівника прес-центру Федерації профспілок України Юрія Работи, стара плитка почала осипатися ще до пожежі. Для того аби ловити камінці, що осипаються, тоді встановлювали сітки між першим і другим поверхом. Новий фасад утеплили, також замінили вікна, встановлені у 70-их, — нові склопакети сонцевідбивні ззовні та теплозберігальні зсередини.


Так виглядає фасад відреставрованого Будинку профспілок у Києві

будинок профспілок, реставрація
30 травня з будівлі знімали банери, які провисіли там від 2014 року

Зовнішньо оновлений фасад не змінив свій допожежний вигляд. Надбудов на даху будівлі чи додаткової покрівлі не буде. Годинник на фасаді будівлі теж функціонуватиме, як раніше. Роботи всередині приміщення триватимуть до Дня Незалежності України. 

Банер "Свобода – це наша релігія" площею 5 тисяч квадратних метрів, який 30 травня почали знімати із Будинку профспілок на Майдані Незалежності, провисів там з весни 2014 року.

Нагадаємо, Будинок профспілок у Києві підпалили в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності. Тоді там перебували поранені та активісти. Вони рятувалися із палаючої будівлі, стрибаючи з вікон. Приміщення вигоріло майже вщент. За попередніми висновками парламентської слідчої групи, будинок під час штурму Майдану підпалили спецпризначенці.

 

Теги: Новини політики Новини Києва Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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