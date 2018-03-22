20:14
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Як виглядають весільні запрошення Меган Маркл і принца Гаррі: фото

1791 Читать новость на русском
Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / people.com

Кенсінгтонський палац показав, як виглядають весільні запрошення, які принц Гаррі і Меган Маркл розіслали своїм гостям.

Як відомо, весільна церемонія принца Гаррі і актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня.

Читайте також: Принц Гаррі запросив на весілля колишніх дівчат

Весільні запрошення Меган Маркл і принца Гаррі

Запрошення виготовила лондонська компанія Barnard & Westwood, яка займається виконанням замовлень королеви Єлизавети II з 1985 року.

Стильні листівки зроблені на позолоченому папері, а імена гостей надруковані за допомогою каліграфічного принтера.

Запрошення отримали близько 600 людей. Вони стануть свідками одруження в церкві Святого Георгія в Віндзорському замку, а потім відправляться на банкет. Ще близько 200 гостей запрошено на приватну вечірку в резиденції членів королівської родини.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
сьогодні, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 1139
Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?
сьогодні, 17:01 Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?
Інна Жолобович 2021
Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
сьогодні, 16:01 Як Аваков став одним із найвпливовіших політиків в країні
Христина Бердинських 780
Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
сьогодні, 14:59 Делаем работу над ошибками: в ситуации с Савченко мы сами виноваты
Блог Соцмережі 1773
Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
сьогодні, 14:07 Савченко имеет хорошие дружеские отношения с Захарченко
Семен Кабакаєв 3140
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук