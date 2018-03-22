Як виглядають весільні запрошення Меган Маркл і принца Гаррі: фото
Кенсінгтонський палац показав, як виглядають весільні запрошення, які принц Гаррі і Меган Маркл розіслали своїм гостям.
Як відомо, весільна церемонія принца Гаррі і актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня.
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Весільні запрошення Меган Маркл і принца Гаррі
Запрошення виготовила лондонська компанія Barnard & Westwood, яка займається виконанням замовлень королеви Єлизавети II з 1985 року.
Стильні листівки зроблені на позолоченому папері, а імена гостей надруковані за допомогою каліграфічного принтера.
Запрошення отримали близько 600 людей. Вони стануть свідками одруження в церкві Святого Георгія в Віндзорському замку, а потім відправляться на банкет. Ще близько 200 гостей запрошено на приватну вечірку в резиденції членів королівської родини.