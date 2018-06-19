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Як визначити якість корисних продуктів

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Як визначити свіжість продуктів
Як визначити свіжість продуктів / unsplash.com

Не завжди за зовнішнім виглядом продукту можна визначити – наскільки він свіжий. Та існує декілька хитрих прийомів, які допоможуть зрозуміти – чи не додав виробник зайвих шкідливих інгредієнтів.

Ці прийоми допоможуть знизити ймовірність харчових отруєнь та насолоджуватися свіжими та корисними продуктами, передає Сosmo.

Якщо йдете по м'ясо, то стежте, щоб свіжа курка не була липкою, а м'ясо має бути пружним. Яловичина, свинина та інше м'ясо має червоний колір та м'який жир.

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На розрізі воно має бути щільне та пружне. Якщо натиснути на свіже м'ясо пальцем, утворена ним ямка швидко зникає. Якщо ви взяли заморозжене м'ясо, після розморожування воно теж не повинно бути липким, а сік з нього має витікати прозорий.

М'ясо свіжої та замороженої риби не має легко відставати від кісток, зябра – яскраво-червоні. Якщо риба несвіжа, то у неї, зазвичай, каламутні запалі очі, луска у слизі, можуть бути руді плями на рибі та роздутий живіт.

М'ясо свіжої та замороженої риби не має бути липким та легко відставати від кісток

М'ясо свіжої та замороженої риби не має бути липким та легко відставати від кісток

Свіже вершкове масло не повинно кришитися, воно не має сильно жовтого чи білого кольору. Якщо залити справжнє масло окропом – воно буде плавитися, а не плавати шматочками.

Також на справжність можна легко перевірити сметану, до якої часто додають для густоти крохмаль. Капніть на ложку сметани йод – якщо вона посиніє, то у складі наявний крохмаль.

Розбавлене молоко також легко перевірити на справжність за допомогою спирту. Додайте до ложки молока спирту – якщо воно розпадається, то молоко не розбавлене водою. А розбавлене не буде розпадатись.

Яйця можна перевірити на свіжість за допомогою склянки води. Свіже яйце спливе у воді, а несвіже піде на дно. До слова, яйця у холодильнику можна зберігати не більше 6 тижнів.

Свіжі яйця не тонуть у воді, а несвіжі йдуть на дно

Свіжі яйця не тонуть у воді, а несвіжі йдуть на дно

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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