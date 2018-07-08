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Як визначити хвороби шийного відділу хребта: основні симптоми

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Хвороби шийного відділу хребта
Хвороби шийного відділу хребта / stephensanderson.com

Патології хребта діагностують у 80% населення, ними страждають не лише люди зрілого віку, а й діти. Через подібні патології страждає шийний відділ.

Проблеми з шийним відділом проявляється як у вигляді симптомів з боку хребта, так і ознаками гіпоксії ( стан, під час якого тканини і органи недостатньо насичуються киснем ), пише Likar.info.

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З боку хребта виникає больовий синдром в області шиї, сильний хрускіт при повороті голови та скутість руху при нахилах голови вперед і в сторону, спробах закинути голову. При прогресуванні патології больові відчуття виникають, коли людина чхає та кашляє.

Гіпоксія проявляється головними болями, нападами мігрені, запамороченнями, постійною втомою, зниженням гостроти зору.

Причин подібних захворювань хребта є багато. Нерідко вони виникають внаслідок травм, спадкової схильності, генетично зумовлених патологій.

Проте набагато частіше ураження шийного відділу обумовлені способом життя. Більшою мірою до них схильні люди, які за родом діяльності довгий час проводять перед комп'ютером, за читанням, тощо.

Подібні хвороби часто зустрічаються у молоді та людей працездатного віку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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