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      Як вуса рятують чоловіче життя

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      Рак простати: симптоми, лікування, профілактика
      Рак простати: симптоми, лікування, профілактика / 24 Канал

      Листопад офіційно оголошений місяцем чоловічого здоров'я. У цьому заслуга всесвітнього руху під назвою Movember, який покликаний підвищити рівень обізнаності про рак передміхурової залози. Причому робить це оригінальним способом – за допомогою вусів.

      Засновник Movember в Україні – онколог-уролог, онкохірург вищої категорії ММ "Добробут" Олександр Стаховський розповів докладніше про цю акцію і про те, чому так важливо не пропустити початок хвороби.

      Movember: що потрібно знати

      Статистика стверджує, що кожен шостий чоловік стикається з тією чи іншою формою раку передміхурової залози. Це одне з найбільш поширених захворювань у чоловіків з досить високою смертністю і дуже частим виявленням.

      Серед усієї чоловічої онкології його частка становить 14,4%, з цим діагнозом в світі живуть 5,6 мільйона чоловіків, щогодини від нього помирає 45 людей. В Україні такий діагноз встановлюється приблизно 7 тисячам пацієнтам на рік.

      Вусопад
      Вусопад створений, щоб привернути увагу до чоловічого здоров'я

      Незважаючи на страшні цифри, про цю онкології говорять найменше. Виправити ситуацію вирішило четверо австралійців, які започаткували в 2004 році рух "Movember". Назва походить від злиття двох слів – "moustache" (в перекладі з англійської означає "вуса") і "november" ( "листопад").

      Правила прості: на початку листопада кожен бажаючий починає відрощувати вуса, і на всі питання про причини, розповідає про таке захворювання, як рак передміхурової залози. Чому саме вуса? Тому що вони пасують далеко не всім, і це викликає безліч запитань. Також учасники вносять пожертви, які потім перераховуються в різні фонди для дослідження захворювання.

      У першому Movember брало участь всього 30 чоловіків. Сьогодні ця акція набула великого розмаху і проходить в 21 країні світу.

      У 2017 році в русі Movember взяли участь близько 5 мільйонів чоловіків, а благодійні фінансові збори склали 67 мільйонів доларів. За всі роки проведення акції було зібрано близько 700 мільйонів доларів.

      В Україні ця акція проходить вже п'ятий рік поспіль. Її ідейний натхненник – Олександр Стаховський, який познайомився з рухом під час свого стажування в Канаді.

       
      Олександр Стаховський, онколог-уролог
      У нашій країні це більше інформаційна акція. Ми відрощуємо вуса, привертаючи увагу до проблеми раку передміхурової залози. На жаль, у нас нерідко хвороба виявляють вже на пізніх стадіях, так як чоловіки часто не звертають уваги на своє здоров'я і рідко звертаються до лікарів”.

      Онкологія, яка лікується

      Рак передміхурової залози прийнято називати хворобою літніх людей, так як це захворювання приходить з віком – після 50 років, і є однією з найчастіших причин смерті літніх чоловіків.

       
      Рак передміхурової залози - симптоми
      труднощі при сечовипусканні; 
      часті позиви до сечовипускання; 
      біль і печіння;
      наявність крові в сечі; 
      біль у спині, стегні або тазу.

      При наявності такої симптоматики потрібно обов'язково записатися на прийом до уролога. Лікар перевірить стан передміхурової залози пальцевим методом, а також призначить додаткове дослідження – аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген). Остаточний діагноз ставиться вже після проведення біопсії.


      На перших стадіях рак простати успішно лікується 

      Важливо розуміти, що виявлена ​​на 1-2 стадіях онкологія успішно піддається лікуванню. В цьому і полягає посил Movember – обстежитися, і якщо виявиться хвороба, то вилікувати її.

       
      Олександр Стаховський, онколог-уролог
      Пацієнти, які потрапили до лікаря на 1-2 стадії, мають перспективи десятирічного виживання більше 90%. Чим раніше ми виявляємо хворобу, тим більше шансів зупинити захворювання і уникнути того, щоб воно завдало будь-якої шкоди пацієнтові”.

      Лікування може включати в себе медикаментозну частину, променеву терапію, оперативне втручання. Який метод вибрати, лікар вирішить індивідуально. Іноді, якщо рак клінічно незначний, то за пацієнтом будуть просто спостерігати. Щоб не пропустити початок хвороби. 

      Починаючи з 55-річного віку необхідно раз на рік проходити огляд в уролога і здавати аналіз крові на ПСА. І загалом, бути уважними до свого здоров’я, адже вчасно виявлена онкологія – запорука щасливого майбутнього!

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Олександр Бевза
      Теги: Здоров'я Публікації Статті Чоловіче здоров’я Онкозахворювання Лікування
      Джерело: 24 канал
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