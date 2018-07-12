Як взуття впливає на фізичні здібності дітей: несподівані факти

Підлітки, які не носили взуття у дитинстві, показали кращі результати у тестах на рівновагу.

Про таку закономірність заявили вчені з Єнського університету у Німеччині. Їхнє дослідження опубліковане у журналі Frontiers in Pediatrics.

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Науковці провели порівняльний аналіз серед 810 дітей та підлітків у віці від 6 до 18 років: з них 425 дітей, які росли босоніж (Південна Африка), і 385 носили взуття протягом дорослішання (Німеччина).

Діти першої групи показали кращі результати у тестах на рівновагу і стрибках у довжину.

Рости босоніж – корисно

А от у спринті кращі результати показала група, яка звикла ходити у взутті.

У Південній Африці тест зі спринту проходив на відкритому просторі, змінювалася і погода, і поверхня грунту. У той же час німецькі діти бігали в спортивному залі, де підлога спеціально пристосована для бігу. Тип підошви також має значення. Південноафриканські учні бігли у шкільному взутті, тоді як німецькі – у кросівках,

– додав професор Астрід Зах.

Та попри це професор зазначив, що активність дітей без взуття може поліпшити їх фізичні здібності, і це матиме чималий вплив на розвиток дитини.

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