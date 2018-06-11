Як захистити дитину від травм: поради лікаря

Діти часто отримують травми, особливо тоді, коли не мають надійних засобів захисту чи грають у небезпечні ігри.

Лікар-педіатр Олександр Сиволобов порадив, як зменшити ризик виникнення травм у дітей, пише Medoboz.

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Батькам необхідно придбати засоби захисту – шолом та наколінники. Якщо йде мова про катання на велосипеді, роликах чи скейті. Необхідно стежити за дитиною.

Не варто також дозволяти їй кататися на дорогах загального користування, до того моменту, коли вона не вивчить Правила дорожнього руху.

Перед поїздкою садіть малюка в автомобільне крісло, незалежно від дальності.

Старшим дітям потрібно розповісти, як правильно переходити дорогу, а молодших обов’язково тримайте за руку, коли перетинаєте вулицю.

Встановіть захист на вікна та сходи, щоб дитина не випала.

До слова, під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

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