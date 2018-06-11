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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Як захистити дитину від травм: поради лікаря

178 Читать новость на русском
Обов'язково садіть дитину у автомобільне крісло
Обов'язково садіть дитину у автомобільне крісло / ch.recaro-cs.com

Діти часто отримують травми, особливо тоді, коли не мають надійних засобів захисту чи грають у небезпечні ігри.

Лікар-педіатр Олександр Сиволобов порадив, як зменшити ризик виникнення травм у дітей, пише Medoboz.

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Батькам необхідно придбати засоби захисту – шолом та наколінники. Якщо йде мова про катання на велосипеді, роликах чи скейті. Необхідно стежити за дитиною.

Не варто також дозволяти їй кататися на дорогах загального користування, до того моменту, коли вона не вивчить Правила дорожнього руху.

Перед поїздкою садіть малюка в автомобільне крісло, незалежно від дальності.

Старшим дітям потрібно розповісти, як правильно переходити дорогу, а молодших обов’язково тримайте за руку, коли перетинаєте вулицю.

Встановіть захист на вікна та сходи, щоб дитина не випала.

До слова, під час вагітності кожна жінка переживає за здоров’я малюка. Тому, щоб виносити здорову дитину, необхідно дотримуватися кількох правил.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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