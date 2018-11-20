Як захистити організм при настанні морозів: поради лікарів
Медики вважають, що різка зміна погоди негативно відбивається на самопочутті і здоров'я людини, тому важливо максимально адаптуватися до наступаючих морозів.
Про це повідомляє Clutch.
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Які проблеми зі здоров'ям може викликати різка зміна температури:
- зниження імунітету;
- біль і ломота в суглобах;
- часті і сильні головні болі;
- зниження концентрації уваги і працездатності;
- безсоння вночі і підвищена сонливість вдень;
- постійна зміна артеріального тиску.
Лікарі рекомендують знизити розумові та фізичні навантаження, скоротити час, проведений за комп'ютером. Крім того, важливо давати відпочивати опорно-руховому апарату: ноги не повинні відчувати велике навантаження і тиску.
- По можливості, виділяйте час для відпочинку посеред дня. Короткий денний сон буде хорошим рішенням.
- Можна дозволити собі у день десертну ложку коньяку – для судин вона стане справжнім ліками.
- Зменшити кількість солі і жирних продуктів – це врятує від набряків і знизить навантаження на судини.
- Вживайте такі напої, як компоти з сухофруктів і киселі. Вони допоможуть створити ефективний захист для імунітету.
- Теплий душ, легкий масаж, достатня кількість вітамінів – все це допоможе метеозалежним людям впоратися з проблемами різкої зміни температури.
Як захистити організм взимку
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