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      Як захистити організм при настанні морозів: поради лікарів

      396 Читать новость на русском
      Лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів
      Лікарі розповіли, як захистити організм при настанні морозів / 24 канал

      Медики вважають, що різка зміна погоди негативно відбивається на самопочутті і здоров'я людини, тому важливо максимально адаптуватися до наступаючих морозів.

      Про це повідомляє Clutch.

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      Які проблеми зі здоров'ям може викликати різка зміна температури:

      • зниження імунітету;
      • біль і ломота в суглобах;
      • часті і сильні головні болі;
      • зниження концентрації уваги і працездатності;
      • безсоння вночі і підвищена сонливість вдень;
      • постійна зміна артеріального тиску.

      via Gfycat

      Лікарі рекомендують знизити розумові та фізичні навантаження, скоротити час, проведений за комп'ютером. Крім того, важливо давати відпочивати опорно-руховому апарату: ноги не повинні відчувати велике навантаження і тиску. 

      1. По можливості, виділяйте час для відпочинку посеред дня. Короткий денний сон буде хорошим рішенням.
      2. Можна дозволити собі у день десертну ложку коньяку – для судин вона стане справжнім ліками.
      3. Зменшити кількість солі і жирних продуктів – це врятує від набряків і знизить навантаження на судини.
      4. Вживайте такі напої, як компоти з сухофруктів і киселі. Вони допоможуть створити ефективний захист для імунітету.
      5. Теплий душ, легкий масаж, достатня кількість вітамінів – все це допоможе метеозалежним людям впоратися з проблемами різкої зміни температури.

      Як захистити організм взимку
      Як захистити організм взимку

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Негода в Україні Поради
      Джерело: 24 Канал
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