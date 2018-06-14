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Як заощадити гроші в Google Play: з'явилася нова функція

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Як заощадити гроші в Google Play
Як заощадити гроші в Google Play / Фото з вільних джерел

Магазин додатків Google навчився відшкодовувати витрати користувачів в неповному об'ємі. Нововведення нещодавно помітили розробники. Варто зазначити, що функцію впровадили непомітно, тому більша частина розробників додатків ще не активувала її.

Про це повідомляє Android Insider.

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Нова опція доступна в консолі розробника в Google Play. Як тільки власник її включить, користувачі зможуть отримувати частину витрачених грошей. Такий варіант підійде для відшкодування невикористаної підписки або в якості компенсації для незадоволених користувачів. При цьому консоль Google Play автоматично вирахує суму податку з обсягу повернення.

В Google Play з'явилася функція часткового відшкодування грошей
В Google Play з'явилася функція часткового відшкодування грошей

Проте для нової опції є низка обмежень:

  1. часткове відшкодування не підтримують платні програми;
  2. опція доступна для покупок, здійснених в березні 2018 року і пізніше;
  3. відшкодування не сумісно з деякими платіжними методами;
  4. функція не працює із замовленнями, оформленими через Subscribe with Google.

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Нововведення не обов'язкове. Якщо розробник не захоче його активувати, користувачі не зможуть розраховувати на відшкодування витрат.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Google Play Google
Джерело: 24 Канал
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