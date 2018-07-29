Як збільшити кількість гормону, який впливає на довголіття: поради від фахівця

Старіння прискорюють суєта, кар‘єрна гонка, рутина, незбалансоване харчування, надмірне вживання шкідливих жирів, сидячий спосіб життя, які спричиняють хронічний стрес. Тож чим триваліший стрес – тим скорше ви починаєте старіти.

Про це написала дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

"В наших нирках та мозку виробляється дуже важливий "омолоджуючий" пептидний гормон клото, особливо важливий для молодості та здоров'я головного мозку (пам‘ять, реакція, настрій, кмітливість)", – зазначила вона.

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І саме цей гормон погано виробляється в організмі, якщо у вас хронічний стрес. А чим менше клото в організмі, тим вищий ризик виникнення різних порушень та хвороб.

Щоб збільшити вміст гормону клото – варто включити до раціону сульфорафан, який є у броколі, капусті, редьці, гірчиці.

Також від передчасного старіння порятує відпочинок у горах, адже рух, ягоди та спокій допоможуть добре відновитись організму.

Не варто нехтувати прогулянками в парк, де можна побігати, повіджиматись та подихати свіжим повітрям.

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