Як жити після інфаркту: важливі поради

Інфаркт хоч і вважається одним з найнебезпечніших станів, але це ще не вирок. Після перенесення серцевого нападу потрібно максимально налаштуватися на позитив і взяти курс на одужання.

За статистикою, щороку в Україні стається як мінімум 40 тисяч інфарктів. При цьому ішемічну хворобу серця діагностовано приблизно у кожного четвертого дорослого українця, тобто майже у 9 мільйонів людей.

Після перенесення інфаркту важливо слідкувати за фізичною активністю, передає "Обозреватель".

Читайте також: Вчені назвали основні сигнали, які можуть спровокувати серцевий напад

Після погодження з лікарем, поступово вводьте у щоденний розклад фізичні навантаження. Особливо корисними будуть аеробні вправи: плавання, їзда на велосипеді, біг та ходьба.

Такі заняття забезпечать організм потрібною кількістю кисню у крові та поліпшать здатність серця до перекачування крові. А ще спорт допоможе зменшити прояв гіпертонії, знизити рівень стресу і холестерину.

Читайте також: Серцево-судинні захворювання: топ-5 матеріалів про "вбивцю" людей

Позбудьтесь шкідливих звичок. Куріння є одним з факторів ризику серцевих захворювань, адже підвищує кров'яний тиск і ризик утворення згустків у крові.

Слідкуйте за раціоном – низькокалорійна дієта допомагає запобігти повторному серцевому нападу.