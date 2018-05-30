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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Як жити після інфаркту: важливі поради

239 Читать новость на русском
Як жити після інфаркту
Як жити після інфаркту / stopvarikoze.ru

Інфаркт хоч і вважається одним з найнебезпечніших станів, але це ще не вирок. Після перенесення серцевого нападу потрібно максимально налаштуватися на позитив і взяти курс на одужання.

За статистикою, щороку в Україні стається як мінімум 40 тисяч інфарктів. При цьому ішемічну хворобу серця діагностовано приблизно у кожного четвертого дорослого українця, тобто майже у 9 мільйонів людей.

Після перенесення інфаркту важливо слідкувати за фізичною активністю, передає "Обозреватель".

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Після погодження з лікарем, поступово вводьте у щоденний розклад фізичні навантаження. Особливо корисними будуть аеробні вправи: плавання, їзда на велосипеді, біг та ходьба.

Такі заняття забезпечать організм потрібною кількістю кисню у крові та поліпшать здатність серця до перекачування крові. А ще спорт допоможе зменшити прояв гіпертонії, знизити рівень стресу і холестерину.

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Позбудьтесь шкідливих звичок. Куріння є одним з факторів ризику серцевих захворювань, адже підвищує кров'яний тиск і ризик утворення згустків у крові.

Слідкуйте за раціоном – низькокалорійна дієта допомагає запобігти повторному серцевому нападу.

Теги: Лікування Здоров'я Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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