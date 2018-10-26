Як зменшити біль у животі у домашніх умовах: ефективні способи

Чим би не був спричинений біль чи дискомфорт у животі, аби швидко зняти неприємні відчуття та дочекатись допомоги лікаря, варто зробити кілька простих речей.

1. Якщо живіт болить через закрепи, варто зробити масаж за годинниковою стрілкою, який стимулює м'язові скорочення і допомагає розщеплювати їжу, передає 24apteka.

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Масаж допомагає при переїданні, поганому пережовуванні, дегідратації, відсутності ферментів або кислоти.

2. Якщо ви відчуваєте хронічний стрес, це може позначитися на травленні. Тут можуть допомогти дихальні вправи:

- зробіть кілька глибоких вдихів і видихів протягом 5 хвилин;

- зробіть глибокий вдих як тільки відчули біль у животі;

- зробіть 3-5 дійсно глибоких вдихів і виходів.

3. Причиною і наслідком дискомфорту у животі може бути зневоднення. Тож пийте достатньо рідини.

4. Як і яблучний оцет, імбир – ще один чудовий натуральний стимулятор травлення. Тож пожуйте шматочок свіжого імбиру. Це допоможе стимулювати кислотні виділення і м'язові скорочення, щоб переварити їжу і зняти біль у животі.

5. Ефірна олія перцевої м'яти допомагає зменшити м'язові спазми в шлунку і товстій кишці. Змішайте кілька крапель олії, наприклад, з кокосовим, і натріть цим місце на животі, яке болить.

6. Лимон - ще один засіб для поліпшення травлення. Якщо ви відчуваєте важкість у шлунку після їжі, додайте 1 столову ложку лимонного соку в чашку з водою і випийте.

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