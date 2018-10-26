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      Як зменшити біль у животі у домашніх умовах: ефективні способи

      679 Читать новость на русском
      Як зменшити біль у животі
      Як зменшити біль у животі / ukrhealth.net

      Чим би не був спричинений біль чи дискомфорт у животі, аби швидко зняти неприємні відчуття та дочекатись допомоги лікаря, варто зробити кілька простих речей.

      1. Якщо живіт болить через закрепи, варто зробити масаж за годинниковою стрілкою, який стимулює м'язові скорочення і допомагає розщеплювати їжу, передає 24apteka.

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      Масаж допомагає при переїданні, поганому пережовуванні, дегідратації, відсутності ферментів або кислоти.

      2. Якщо ви відчуваєте хронічний стрес, це може позначитися на травленні. Тут можуть допомогти дихальні вправи:

      - зробіть кілька глибоких вдихів і видихів протягом 5 хвилин;
      - зробіть глибокий вдих як тільки відчули біль у животі;
      - зробіть 3-5 дійсно глибоких вдихів і виходів.

      via GIPHY

      3. Причиною і наслідком дискомфорту у животі може бути зневоднення. Тож пийте достатньо рідини.

      4. Як і яблучний оцет, імбир – ще один чудовий натуральний стимулятор травлення. Тож пожуйте шматочок свіжого імбиру. Це допоможе стимулювати кислотні виділення і м'язові скорочення, щоб переварити їжу і зняти біль у животі.

      5. Ефірна олія перцевої м'яти допомагає зменшити м'язові спазми в шлунку і товстій кишці. Змішайте кілька крапель олії, наприклад, з кокосовим, і натріть цим місце на животі, яке болить.

      6. Лимон - ще один засіб для поліпшення травлення. Якщо ви відчуваєте важкість у шлунку після їжі, додайте 1 столову ложку лимонного соку в чашку з водою і випийте.

      via GIPHY

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      Теги: Здоров'я Лікування Поради Профілактика захворювань Народна медицина
      Джерело: 24 Канал
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