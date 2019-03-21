Як зміниться Вокзальна площа у Києві після реконструкції: порівняння

В "Укрзалізниці" показали, як хочуть реконструювати площу перед центральним залізничним вокзалом у Києві.

Візуалізацію проекту оприлюднив у своєму Facebook голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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Як зміниться Вокзальна площа у Києві? Площу хочуть зробити більш пішохідною, розширять тротуарну зону та оптимізувати транспортні розв'язки.

Проект ще планують доопрацювати і доповнити архітектурними рішеннями.

З візуалізації видно, що з-під входу у вокзал планують забрати стихійні зупинки міських та міжміських маршруток, облаштувати окремі зони для паркування та озеленити простір.

Порівняйте, як хочуть змінити площі перед залізничними вокзалами у Львові та Тернополі.