У розпал епідемій ціни на ліки дещо підвищуються. Така тенденція зберігається аж до спаду хвороб.

Про це зазначив керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак, пише УНН.

Читайте також: Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

Він зазначив, що ціни на ліки підвищуються і тримаються до літа та не падають. Після чого можуть трішки зменшитися, а після цього різко зростають.

Віктор Чумак “У нас ціни традиційно піднімаються у четвертому кварталі, щороку. Тут є і об’єктивні причини — курсові коливання, які не одразу відбиваються на цінах. Є й інші причини — влітку ціни, наприклад, падають, бо люди мало хворіють, а восени завжди йде епідемія. Чи застуда, чи інфекційні захворювання, чи грип”.

Віктор Чумак підрахував, що за 2017-1019 рік всі ліки подорожчали у середньому на 21%. А от ціни на ліки від грипу зросли ще більше.

Експерт вважає, що причиною цього є відсутність контролю за дотриманням протоколів провізора. Згідно з цими протоколами, існує чіткий алгоритм дій, за яким повинен діяти працівник аптеки: які питання ставити про симптоми та після цього може зорієнтувати пацієнта щодо лікарського засобу.



Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій

Контролювати цей процес повинна Державна служба України з лікарських засобів.

Проте, за словами Віктора Чумака, цього протоколу не дотримуються.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.