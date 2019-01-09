Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій
У розпал епідемій ціни на ліки дещо підвищуються. Така тенденція зберігається аж до спаду хвороб.
Про це зазначив керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак, пише УНН.
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Він зазначив, що ціни на ліки підвищуються і тримаються до літа та не падають. Після чого можуть трішки зменшитися, а після цього різко зростають.
Віктор Чумак підрахував, що за 2017-1019 рік всі ліки подорожчали у середньому на 21%. А от ціни на ліки від грипу зросли ще більше.
Експерт вважає, що причиною цього є відсутність контролю за дотриманням протоколів провізора. Згідно з цими протоколами, існує чіткий алгоритм дій, за яким повинен діяти працівник аптеки: які питання ставити про симптоми та після цього може зорієнтувати пацієнта щодо лікарського засобу.
Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій
Контролювати цей процес повинна Державна служба України з лікарських засобів.
Проте, за словами Віктора Чумака, цього протоколу не дотримуються.
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