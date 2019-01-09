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      Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій

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      Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій
      Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій

      У розпал епідемій ціни на ліки дещо підвищуються. Така тенденція зберігається аж до спаду хвороб.

      Про це зазначив керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак, пише УНН.

      Читайте також: Як повернути ліки в аптеку: інструкція МОЗ

      Він зазначив, що ціни на ліки підвищуються і тримаються до літа та не падають. Після чого можуть трішки зменшитися, а після цього різко зростають.

       
      Віктор Чумак
      “У нас ціни традиційно піднімаються у четвертому кварталі, щороку. Тут є і об’єктивні причини — курсові коливання, які не одразу відбиваються на цінах. Є й інші причини — влітку ціни, наприклад, падають, бо люди мало хворіють, а восени завжди йде епідемія. Чи застуда, чи інфекційні захворювання, чи грип”.

      Віктор Чумак підрахував, що за 2017-1019 рік всі ліки подорожчали у середньому на 21%. А от ціни на ліки від грипу зросли ще більше.

      Експерт вважає, що причиною цього є відсутність контролю за дотриманням протоколів провізора. Згідно з цими протоколами, існує чіткий алгоритм дій, за яким повинен діяти працівник аптеки: які питання ставити про симптоми та після цього може зорієнтувати пацієнта щодо лікарського засобу.

      Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій
      Як змінюються ціни на ліки в аптеках під час епідемій

      Контролювати цей процес повинна Державна служба України з лікарських засобів.

      Проте, за словами Віктора Чумака, цього протоколу не дотримуються.

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      Теги: Здоров'я Медицина Ціни Ліки
      Джерело: 24 Канал
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