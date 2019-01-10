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      Як знайти психолога, який підходить саме вам і не натрапити на шахраїв

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      Як обрати психолога: поради
      Як обрати психолога: поради / pixabay.com

      Передусім варто звернути увагу на освіту – психолог повинен бути дипломованим фахівцем у сфері психології та медицини.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіли фахівці ГО Development Foundation (DF).

      Вони зазначили, що кожен, хто приходить на прийом, може не соромитися просити лікаря показати підтвердження фаховості. Або, що найпростіше, почитати про нього у мережі, пошукати відгуки клієнтів чи помоніторити його соціальні мережі.

      Величезний перелік наукових звань не завжди є ознакою практика чи професіонала. Теоретик може розгубитися від вигляду найпростіших емоцій пацієнта. Тому намагайтеся вибирати тих фахівців, які постійно практикують,
      – зазначили експерти

      Робота з психологом має приносити результат, тому передусім варто враховувати власні відчуття. Професіонал, стежить за клієнтом, регулярно відмічає зміну його стану і разом з ним це обговорює та аналізує.

      Як вибрати психолога
      Якщо ви не відчуваєте результату – краще змінити психолога

      При першому контакті можна запитати психолога, чи має він досвід роботи з конкретною проблемою – це нормально. Справжній фахівець під час першої бесіди ніколи не буде вас просити повторно відвідати його сеанси або рекомендувати щось, не до кінця розібравшись із проблемою. Однак традиційна психологія зазвичай розрахована щонайменше на 8-10 сесій. Знову ж таки, залежно від того, з яким запитом приходить людина. Це завжди обговорюється і можна домовлятися, – наголосили фахівці.

      Якщо ви плануєте відвідати психолога вперше, хвилюватися немає причин. Головне усвідомлювати, що це – ваше рішення, яке ви можете змінити в будь-який момент. На початку зустрічі запитайте про її тривалість та умови. Якщо щось не зрозуміло чи ви вагаєтеся – можете перепитати. Варто пам’ятати, що консультація у психолога –​ це стосунки на рівних, де обидві сторони розуміють свої права і обов’язки.

      У психотерапії головне – довіра і контакт. Тому, якщо при зустрічі ви зрозуміли, що з цією людиною вам комфортно – це вже великий плюс.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Поради
      Джерело: Здоров'я 24
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