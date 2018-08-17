Як "Зоря" святкувала вихід у плей-оф Ліги Європи: відео
"Зоря" в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи здобула результативну нічию з "Брагою" на виїзді, прорвавшись до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.
Підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2. Як відомо, перший матч завершився з рахунком 1:1. Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.
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Після матчу в роздягальні вирували неймовірні емоції. Гравці, персонал і головний тренер Юрій Вернидуб святкували як могли.
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Джерело: 24 Канал
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