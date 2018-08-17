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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як "Зоря" святкувала вихід у плей-оф Ліги Європи: відео

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Емоції Юрія Вернидуба після виходу "Зорі" в плей-оф Ліги Європи
Емоції Юрія Вернидуба після виходу "Зорі" в плей-оф Ліги Європи / Instagram ФК "Зоря"

"Зоря" в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи здобула результативну нічию з "Брагою" на виїзді, прорвавшись до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.

Підопічні Юрія Вернидуба на виїзді зіграли внічию з рахунком 2:2. Як відомо, перший матч завершився з рахунком 1:1. Завдяки двом голам на виїзді у фінальний раунд пройшов саме український клуб.

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Після матчу в роздягальні вирували неймовірні емоції. Гравці, персонал і головний тренер Юрій Вернидуб святкували як могли.

 

С победой, ребята!

Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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