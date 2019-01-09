Як звучить закінчення Першої світової війни: музиканти відновили графічний запис

Музиканти Девід і Пітер Бревіс з Великобританії відновили останні миті Першої світової війни, коли замовкли гармати і було оголошено про перемир'я.

Про це повідомили на сайті The Guardian.

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Брати Бревіс на основі документу "Кінець війни", що зображає точну хвилину припинення військових дій, відтворили останні звуки Першої світової війни. Завдяки сучасним технологіям фотографічні записи звуку вдалося перетворити в аудіозапис. Музиканти зазначили, що слухачі зможуть відчути вібрацію снарядів, що затихають.



Знімок звукових коливань "Кінець війни"

Ця світлина з Імперського військового музею показує точну хвилину припинення військових дій. Раніше такі знімки робили для визначення координат ворожої артилерії і використовували, як один з методів звукової розвідки. За лінією фронту розміщувалися шість мікрофонів, кожен з яких був підключений до тонкого дроту. Дріт починав рухатися, коли мікрофон вловлював звук, і відкидав тінь на фотоплівку.

Свій проект брати Бревіс присвятили до сторіччя з дня закінчення Першої світової війни, а в січні проведуть два перформанси, заснованих на їх інтерпретації артефакту.