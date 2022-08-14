У мережі показали наслідки "русского мира" в Авдіївці: моторошні кадри

російські військові вщент знищують українські міста, використовуючи тактику випаленої землі. Окупанти вже знищили Попасну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, а тепер добралися й до Авдіївки на Донеччині.

Окупанти вщент знищили Авдіївку

Наразі найбільш напружена ситуація на фронті саме на Донбасі, пише 24 канал. росіяни щодня обстрілюють Донецьку область, використовуючи ракети, танки, авіабомби, артилерію тощо.

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У соціальних мережах з'явилося відео з Авдіївки, в якій життя буквально померло. На кадрах знищені багатоповерхівки та приватні будинки. Поодинокі будівлі, які дивом вцілілі, випалені або ж без вікон та дверей.

Також на безлюдних вулицях Авдіївки розкидано безліч уламків.

Як виглядає Авдіївка: відео

Яка ситуація в Авдіївці та на Донеччині

Нещодавно російські пропагандисти відзначилися черговою брехнею про успіхи армії окупантів. Вони заявили, що захопили Авдіївку та "допомагають мирному населенню".

Також брехню про захоплення Авдіївки спростував глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Він наголосив, що Бахмут, Піски та Авдіївка залишаються під контролем ЗСУ.

Зранку 14 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар'їнки.

Також ворог продовжив повітряну розвідку безпілотниками. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. У районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

Відомо, що росіяни намагаються захопити місто Бахмут, яке має стратегічне значення.

Додамо, що 30 липня уряд оголосив про обов'язкову евакуацію місцевих жителів з Донецької області.

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