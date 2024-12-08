Мокрий сніг, дощ чи взагалі без опадів: якою буде погода в Україні 9 грудня

В понеділок, 9 грудня, в Україні буде хмарна погода. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах будуть дощі, а подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 грудня

Синоптики прогнозують, що у понеділок, 9 грудня, буде хмарно.

Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. Вказується, що на решті території нашої країни буде без опадів.

Також синоптики попередили, що у Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер в цей день буде східний, південно-східний, а його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла; у південній частині вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, в Криму 11 – 16 градусів,

– ідеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Температурні показники в регіонах

Київ +1 – +3

Ужгород +4 – +6

Львів +2 – +4

Івано-Франківськ +2 – +4

Тернопіль +3 – +5

Чернівці +2 – +4

Хмельницький +3 – +5

Луцьк +2 – +4

Рівне +2 – +4

Житомир +1 – +3

Вінниця +3 – +5

Одеса +7 – +9

Миколаїв +6 – +8

Херсон +7 – +9

Сімферополь +13 – +15

Кропивницький +3 – +5

Черкаси +3 – +5

Чернігів +1 – +3

Суми +1 – +3

Полтава +2 – +4

Дніпро +3 – +5

Запоріжжя +5 – +7

Донецьк +3 – +5

Луганськ +1 – +3

Харків +2 – +4



Погода в Україні на 9 грудня / Фото Укргідрометцентру