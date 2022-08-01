З якої країни в протистоянні росії Україні слід брати приклад: несподівана відповідь експерта

Не всі європейські держави були б готові до агресії проти росії. Але одна країна цілеспрямовано десятиліттями готувалася до такої війни.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, журналіст та головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, ще з 50-х років ця держава повністю зосередилася на можливій агресії проти росії і виробляла зброю, серйозно орієнтуючися на цей конфлікт.

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Польща – сильна, але приклад варто брати з іншої держави

Досить несподівано Олег Катков вважає, що Україні потрібно брати приклад саме з Швеції. Здавалося б, таким лідером мала бути б Польща. Але ні.

Хоч країна досить потужно зараз вкладається в оборону, але у них досить сильне просідання по бронетанковому компоненту – величезну кількість танків Т-72 та PT-91 вони передали до України. Окрім цього, замовлення на корейські танки буде реалізоване приблизно до 2025 року.

У Швеції дуже цікава історія власних збройних сил: вони ніколи не були в НАТО, а за цей час спиралися лише на власні сили. Там зрозуміли, що потенційний конфлікт може бути, найімовірніше, з срср. Тому ще з 50-х почали цілеспрямовано до нього готуватися, враховуючи рельєф своєї країни та тактику радянських, а потім російських військ.

Катков наголошує, що за цей час вони створили унікальні власні зразки озброєння. Тут і САУ, і танки, і винищувачі, і протикорабельні ракетні комплекси. Це все триває десятиліттями.

Швеція, починаючи з 50-х років, розуміла – якщо й буде воювати, то проти срср. Тому упродовж десятиріч вибудовувала систему підготовки своїх військових і розробляла, що дуже важливо, ту техніку, яка саме їм знадобиться. Вони зробили величезну кількість всього, щоб протистояти срср, а потім і росії, – наголошує Олег Катков.

Тому, на його думку, Швеція і психологічно, і матеріально-технічно на першому місці з тих європейських країн, на які потрібно рівнятися. Але в НАТО вони вступили з цілком зрозумілих причин – гуртом і батька легше бити.

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Додамо, Польща задекларувала намір створити найсильніші сухопутні війська у Європі. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що росія не ризикне напасти на сильного суперника.