Яка парламентська фракція заробила найбільше у час повномасштабної війни: дослідження YouControl

Сукупний дохід народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022 – 2023 роки, склав понад 7 мільярдів гривень. 42% від цієї суми – це доходи нардепів "Європейської Солідарності" Порошенка,

Експерти YouControl проаналізували дані, які є у відкритому доступі в Єдиному державного реєстру декларацій. А саме – 11 розділ декларацій "Доходи, у тому числі подарунки". Тут фахівці виявили 391 декларацію за 2022 – 2023 роки, заповнену чинними народними депутатами.

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Згідно з дослідженням R&D центру YouControl:

42% від 7 мільярдів гривень заробили нардепи "Європейської Солідарності" Петра Порошенка,

18% – "Слуги народу",

12% – "Партії "За майбутнє",

6% – "Довіри",

5% – доходи позафракційних нардепів.

Доходи інших політсил складають трохи більше, ніж 10% від загальної суми,

– йдеться у дослідженні.

Таким чином, доходи опозиційних нардепів від "Європейської Солідарності" в 2,33 раза більші, ніж доходи провладної фракції "Слуга народу". Загальний дохід депутатів "Європейської Солідарності" за 2022 – 2023 роки складає трохи більше, ніж 3 мільярди гривень.

Доходи парламентарів за 2022 – 2023 роки / Фото YouControl

Хто отримав найбільші доходи у "Європейській Солідарності"

Найбільші доходи, окрім самого Петра Порошенка, у його фракції зазначили:

Андрій Лопушанський – 17 мільйонів гривень,

Вікторія Сюмар – понад 13 мільйонів гривень,

Ніна Южаніна, сума доходів якої зросла більш, ніж у 8 разів, і склала 5,4 мільйона гривень проти 640 тисяч у 2022 році.

Як раніше повідомляло НАЗК, доходи Петра Порошенка збільшились майже у 20 разів за 2 роки повномасштабної війни. Лідер "Євросолідарності" увійшов у ТОП-3 найбагатших людей України. Багатшими за Порошенка виявились лише Ахметов і Пінчук.