Резніков назвав головне завдання для ЗСУ у 2023 році

11 травня 2023, 21:09
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Джерело:

El Mundo

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив головне завдання українських військових у цьому році. Вони вже встигли довести, що перемога є реалістичною.

За словами міністра, завданням наших воїнів є переломлення ситуації на полі бою. Відтак, Сили оборони зможуть поступово деокуповувати наші території.

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Україна довела світу, що може перемогти

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, а наші Збройні сили вже показали, що перемога для нас є реалістичною,
– сказав міністр.

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.

Проте з іншого боку, час для України має вирішальне значення. Адже продовження чи заморожування війни – це втрати життів українців.

Резніков додав, що цього року Україна хоче змінити ситуацію на полі бою. Українська армія вже показала на полі бою, що перемога можлива і для її досягнення потрібна підтримка.

Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини

  • Українські захисники прорвали російські позиції за межами охопленого боями Бахмута і відтіснили окупаційні підрозділи з ключової позиції – це підтвердили військові командири з обох сторін. І це стало першою перемогою з березня для української армії в жорстокій боротьбі за місто-фортецю.
  • Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що атака на Бахмут була частиною "оборонної операції", спрямованої на те, щоб зупинити російський наступ на місто. Зокрема, наступ проводили бійці 3-ї окремої штурмової бригади, підрозділу спеціального призначення, тактичної групи "Адам" та української добровольчої армії.
  • Важливо наголосити, що Велика Британія 11 травня передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які летять на 300 кілометрів. Це фантастична новина для наших ЗСУ, які вже зовсім скоро розпочнуть контрнаступ.

Автор: Анна Романюк