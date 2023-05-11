Резніков назвав головне завдання для ЗСУ у 2023 році
Джерело:El Mundo
Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив головне завдання українських військових у цьому році. Вони вже встигли довести, що перемога є реалістичною.
За словами міністра, завданням наших воїнів є переломлення ситуації на полі бою. Відтак, Сили оборони зможуть поступово деокуповувати наші території.
Дивіться також Це слово мені дуже подобається, – Резніков пояснив, чи вірить в капітуляцію Росії
Україна довела світу, що може перемогти
Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, а наші Збройні сили вже показали, що перемога для нас є реалістичною,
– сказав міністр.
За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.
Проте з іншого боку, час для України має вирішальне значення. Адже продовження чи заморожування війни – це втрати життів українців.
Резніков додав, що цього року Україна хоче змінити ситуацію на полі бою. Українська армія вже показала на полі бою, що перемога можлива і для її досягнення потрібна підтримка.
Успіхи ЗСУ на фронті: останні новини
- Українські захисники прорвали російські позиції за межами охопленого боями Бахмута і відтіснили окупаційні підрозділи з ключової позиції – це підтвердили військові командири з обох сторін. І це стало першою перемогою з березня для української армії в жорстокій боротьбі за місто-фортецю.
- Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що атака на Бахмут була частиною "оборонної операції", спрямованої на те, щоб зупинити російський наступ на місто. Зокрема, наступ проводили бійці 3-ї окремої штурмової бригади, підрозділу спеціального призначення, тактичної групи "Адам" та української добровольчої армії.
- Важливо наголосити, що Велика Британія 11 травня передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які летять на 300 кілометрів. Це фантастична новина для наших ЗСУ, які вже зовсім скоро розпочнуть контрнаступ.