Путіну про дещо доповіла розвідка, – Тимочко припустив, навіщо Кремлю "перемир'я" на Великдень

Російський диктатор 19 квітня на 30 годин оголосив "великоднє перемир'я". Однак його не можна вважати справжнім і системним, оскільки підготовки до цього заздалегідь не було проведено.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу пояснив, що якби дійсно Путін хотів припинення вогню, то це мало б проводитись набагато раніше та обговорюватись, на яких умовах і за яких обставин це відбувалося б.

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Які дії передбачали б справжнє перемир'я?

Лінія фронту, як наголосив Тимочко, величезна, як і кількість залучених військ, які треба було поінформувати про зміну ведення бойових дій. Є ще чимала кількість російських солдатів, які через те, що з ними немає ефективного зв'язку, могли бути не внесені в загальну систему оповіщення про те, що бої начебто припиняються.

Для реального перемир'я потрібно було не підтягувати війська і боєкомплекти до лінії фронту, а навпаки відтягувати. Особливо це стосується важкої бронетехніки, однак її переміщення вчора, як зазначив Тимочко, було зафіксоване.

"Обов'язково мало б бути зобов'язання всім командирам припинити видачу БК, а також треба було заборонити застосування безпілотників. Все це росіяни використовували й після 18:00, а сьогодні зранку взагалі зросла кількість обстрілів", – зауважив Тимочко.

Для чого Путін міг оголосити "великоднє перемир'я"?

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ висловив думку, що ніякого перемир'я Путін не планував, це була його банальна політична акція. Вона націлена на тих, хто до нього ставиться компліментарно, аби в них була змога обґрунтувати, що Путін буцімто й не такий вже московський негідник.

"Розвідка доповіла Путіну, що в християнському світі шалений негатив щодо нього. Низці країн, які сповідують християнство та перебувають у сфері впливу або розглядаються як потенційні союзники Росії, тому ж Фіцо, після ударів у Вербну неділю та Страсну п'ятницю, дуже важко потім пояснювати, чому він підтримує Путіна", – озвучив Тимочко.

З оцінкою експертів, які розцінюють оголошене очільником Кремля "великоднє перемир'я" як спробу обдурити американського лідера, Тимочко не погоджується. Він вважає, що Трамп та урядовці США доволі освічені, аби проаналізувати цю ситуацію.

Інше питання, що якщо вони самі хочуть бути в такий спосіб обдурені чи мати підставу, щоб тиснути на Україну. Такі короткострокові припинення вогню окрім політичних завдань абсолютно інших не передбачають,

– переконаний Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також не виключає, що у такий спосіб ворог хоче перемістити свої війська, провести локальні ротації. Тимочко підсумував, що більшість українських військових, з якими він спілкувався, вважає, що після завершення навіть того формального періоду "великоднього перемир'я", противник вдвічі інтенсивніше почне завдавати ударів.