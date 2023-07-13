Є лише одна країна у світі, яка виграла від війни між Україною та Росією

Для нас зараз дуже корисно вивчити кейс Туреччини. Дехто називав головним "переможцем" саміту НАТО Швецію, але реальний переможець – це Ердоган. Він учергове показав усім майстер-клас з дипломатії та вміння конвертувати в "золото" буквально все.

Як Туреччина виграла для себе бенефіти

У нього був "ресурс" – це членство у НАТО і, як наслідок, право вето на розширення НАТО. Він дуже вигідно продав цей "ресурс", який, теоретично, навіть ресурсом не є.

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Зокрема, Реджеп Ердоган вибив собі низку преференцій у відносинах з ЄС, поставивши навіть питання про членство у цій організації. Щодо останнього поки що заяв не було, а от про зону вільної торгівлі – були. Цікаво, що про реформи тут ніхто не говорить.

Ще Ердоган "вибив" контракт на постачання американських F-16, який, свого часу, було заблоковано через купівлю Туреччиною російських С400.

Що характерно, Туреччина продовжує активно торгувати з росіянами, залишаючись для них одним з основних напрямків "паралельного імпорту", що приносить Анкарі солідні гроші. Ще гроші їм приносить "зернова угода", яку Реджеп Ердоган лобіює та підтримує.

Від агресії Росії проти України, мабуть, виграла лише одна держава світу – це Туреччина, одержавши купу геополітичних, військових та економічних бенефітів.

Чого Україна може повчитися у Туреччини

Що цікаво, сама офіційна Анкара залишається тим ще "взірцем" демократії та прав людини. Досить почитати численні звіти різноманітних "правозахисних" організацій. Однак для Туреччини у відносинах з Заходом це жодних проблем не становить. Вони – сильні, вони – корисні. Краще мати їх на своєму боці, навіть якщо самі вони не дуже лояльні та послідовні союзники.

Цікаво Престиж НАТО тепер залежатиме від допомоги Україні

Я думаю нам усім треба дивитися на Туреччину, і робити для себе висновки. Ні, не щодо авторитарних тенденцій внутрішньої політики, але щодо деяких аспектів політики зовнішньої, і висновки тут прості:

якщо розвиваєш власний ВПК, то ніхто тобі не заборонить використовувати так, як тобі потрібно;

якщо маєш силу, то з тобою будуть рахуватися, і не будуть дивитися на інші "неважливі" моменти;

будь-який ресурс, який у тебе є, треба використовувати і вигідно "продавати".

Геополітика – не місце для "подарунків". Наприклад, таких, які робила Україна у 90-ті роки, щедро роздаючи ядерний арсенал.