Лише маневри принесуть перемогу, – "Тавр" емоційно висловився про ситуацію в Авдіївці
Джерело:Богдан Кротевич
Ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Силам оборони вдається відбивати наступи росіян, хоча серед військових існує публічна дискусія стосовно тактики на цій ділянці.
У середу, 14 лютого, військовий Богдан Кротевич з позивним "Тавр" розповів, як, на його думку, слід здійснювати оборону Авдіївського напрямку. Зазначимо, що він – начальник штабу бригади "Азов"
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Що пропонує "Тавр" стосовно Авдіївки
За словами Кротевича, на кону життя людей та існування нашої держави. Він стверджує, що не варто в лоб йти проти російських військ в районі Авдіївки, а натомість краще маневрувати та бити по флангах окупантів.
Не можна битись лоб в лоб з армією Росії, як з будь-якою армією. Як п'яні алкаші обмінюватись прямими ударами – це глупо. Чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку?
– емоційно заявляє військовий.
Також Кротевич переконаний, що не технологічний прогрес допоможе Україні, а саме – вміння маневрувати на полі бою. Вочевидь, навіть мільйон систем HIMARS не поможуть, якщо не знати, як їх правильно використовувати.
"Всі знають приказку: війна – х**ня, головне – маневр. Маневри, б**ть, принесуть перемогу. Не наступи на 5 ліній оборони в лобову, не закидання бригадами напрямок основного удару противника", – пише боєць, який є майором з 10-річним досвідом.
Кротевич стверджує, що теперішня тактика оборони Авдіївки є неправильною / DeepState / Телеграм-канал військового
Як зауважує "Тавр", варто обрізати сили противника з флангу. За його словами, ворог не очікуватиме, якщо ми почнемо атакувати не безпосередньо на "лобовій ділянці", а "по боках".
Правильна, на думку Кротевича, тактика оборони Авдіївки / DeepState / Телеграм-канал військового
Більше про ситуацію на напрямку
- 15 лютого в Третій штурмовій бригаді повідомили, що її батальйони терміново передислокували у район Авдіївки. Бійці підрозділу здійснили рейд на окуповані росіянами території. Згодом проінформували, що вояки вже завдали двом бригадам агресора критичного ураження.
- Речник Сил оборони Таврійського напрямку констатував, що втрати ворога на цій ділянці фронту – шалені. Окупанти намагаються прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу, але натрапляють на потужний опір.