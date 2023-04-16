Часткова, загальна чи повна мобілізація: кого можуть призвати до війська у квітні
Джерело:ТСН
Під час воєнного стану в Україні діє загальна мобілізація. Під час неї громадяни призовного віку можуть бути призвані на службу.
Щодо мобілізації у квітні, то інформація про посилення чи послаблення узгоджується з вищим військово-політичним керівництвом. Вона не відома широкому загалу.
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Кого можуть мобілізувати у квітні
У квітні, як і в інші місяці під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, призвати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Мовиться про:
- призовників, які вже пройшли військову службу;
- резервістів та військовозобов'язаних, які мають військовий досвід;
- знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно;
- обмежено придатних у воєнний час та непридатних в мирний час;
- осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до Збройних Сил України.
Яка мобілізація в Україні
В Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та загальна мобілізація. Варто додати, що терміна "повна мобілізація" у чинному профільному законодавстві про оборону немає.
Тобто мобілізація може бути загального або частковою. Однак, згідно зі статтею 23 закону про мобілізацію, є певна категорія осіб, які не підлягають мобілізації. Тому їх призвати не можуть.
Весняна мобілізація в Україні: коротко
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповідав 24 Каналу, що кількість мобілізованих під час весняної мобілізації невідома широкому загалу. Адже ця інформація є таємною, бо має велику цінність для ворога.
- Також юрист пояснив, що мобілізації й далі підлягають здорові чоловіки або обмежено придатні до служби. Ба більше, вони не обов'язково повинні мати досвід служби.
- Однак військові неодноразово наголошували, що отримання повістки – не значить негайного відправлення на фронт. Спочатку в людини з'ясовують оновлені дані. Далі має бути медична комісія. Детальніше про цей процес – читайте за посиланням.