Яка найбільша проблема у збитті ракет "Онікс": військовий огляд від Світана

Росіяни самі визнають недосконалість своєї техніки. Так, ворог зазначив, що у них триває робота щодо забезпечення невразливості ракет “Онікс”.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ракети "Онікс".

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Збиття ракет "Онікс"

Він зазначив, що ракети "Онікс" можна збити з тих засобів ураження, які в нас є. Переважно це зброя країн НАТО.

Проблема ракети "Онікс" в тому, що вона заходить збоку моря. Простежити складнувато, поки ракета не увійде на узбережжя.

Росіяни точно не можуть модернізувати ракету. Це прямоточний двигун, такий як і у "Циркона",

– зазначив Роман Світан.

Він додав, що вона розганяється до конкретних значень – там є понад 2 махи. Але ракети НАТО йдуть швидше. Єдине, що їх потрібно дуже багато.

Теракт в Росії

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Росія заздалегідь знала про те, що на її території готують терористичну операцію.

За словами військового експерта, це стандартна робота спецслужб, а тим паче КГБ. Тобто вони або самі ініціювали цей рух, або простежити його й просто пропустили, аби потім отримати конкретні дивіденди: інформаційні, політичні, геополітичні.

Є конкретні стандарти, а КГБ – не креативить. Вони йдуть по конкретних схемах, яких їх вчать. Тобто пропускають, ініціюють самі, а потім ніби то дуже швидко позбуваються, намагаючись показатися героями,

– розповів Роман Світан.

"Адже досі нікого за це не зняли з посади. Жодного керівника спецслужб, які мали б відповідати за такий теракт. Я не здивуюся, якщо вони ще будуть нагороджені", – наголоси військовий експерт.

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