Надважлива компонента: як Україні збільшити кількість БпЛА

Безпілотники стають дуже важливим елементом сучасного поля бою. Впродовж останнього року Україна суттєво збільшила виробництво БпЛА, однак цього недостатньо для задоволення всіх потреб військових.

В ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце сказав, як мотивувати виробників і де брати комплектуючі для виробництва дронів.

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Перший крок має зробити держава

Для масового виробництва БпЛА в Україні мають працювати відповідні програми, крім вже існуючої Армії дронів.

Фінансування, спрощені процедури для постачальників та виробників, також необхідно розширювати стимули. Це може бути будь-яка допомога для компаній, які визначаються робити безпілотники чи щось інше,

– наголосив авіаційний експерт.

Держава повинна вводити податкові пільги на ввезення комплектуючих й всього, що пов'язане з виробництвом дронів. Зокрема, спрощення початку нового бізнесу, створення моделей державного приватного партнерства.

Україна досі залишається власником великої кількості державних підприємств, частина площ яких або використовується неефективно, або використовується для здачі в оренду для компаній, які виготовляють, наприклад, вікна й двері замість того, щоб почати на цих площах виробляти зброю, яка буде захищати Україну,

– додав Долінце.

У світі є велика кількість різних виробників безпілотників. Втім, іноземні інвестори не мають великого ентузіазму заходити й будувати в Україні заводи.

Насправді перший крок має зробити держава. Зокрема, Міністерство оборони повинне визначити, скільки Україні щомісячно необхідно безпілотників на найближчі два роки, та заявити на весь світ, що наша країна готова купувати 50 тисяч безпілотників щомісяця, якщо компанія вироблятиме дрони на території України.

Міноборони також має сказати, що протягом наступних 10 років Україна щорічно закуповуватиме певні об'єми. Тобто, виробник не прийде на рік чи на півтора року збудувати завод, який після завершення війни стане непотрібний,

– зауважив авіаційний експерт.

Україні необхідно сформувати середньостроковий стратегічний запит, що стане важливим показником для міжнародних партнерів. Цей фактор змушуватиме великі компанії, які займаються виробництвом дронів, розглядати Україну не просто як місце куди можна сьогодні продати дрони, а як майданчик, де можна збудувати завод і бачити перспективи розвитку свого бізнесу на майбутнє.

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Виробництво БпЛА треба збільшувати мінімум у 10 разів

За оцінками фахівців, Україна виготовляє близько 2,5 – 3 тисяч різних типів безпілотників на місяць. Якщо перекласти це на 30 днів щоденних бойових дій і 1500 кілометрів активної частини фронту, то кожного дня на 20 кілометрів фронту використовується лише один дрон.

Ми, звісно, розуміємо що це дуже малий показник, який треба довести до того, щоб кожного дня по декілька безпілотників використовувалося на декількох кілометрах фронту. І для цього необхідно збільшувати виробництво в 10, а, можливо, навіть у 20 разів,

– зазначив Долінце.

Нині Україна виготовляє 2,5 тисячі БпЛА на місяць, однак для того, щоб впливати на ситуацію на фронті треба як мінімум 25 – 50 безпілотників на місяць.

"Збільшивши в 10 разів виробництво дронів, ми зможемо збільшити частоту використання, тобто не один дрон на 20 кілометрів вдень, а хоча б 10. Як правило, одного безпілотника недостатньо для знищення танку або іншої одиниці військової техніки. Для цього використовують 3 – 5 дронів", – мовив авіаційний експерт.

Дрони на фронті