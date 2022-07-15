На Заході – сонячно, а на Сході – дощі: прогноз погоди на 16 липня

Погода в Україні 16 липня буде різноманітною. Пекельної спеки не варто очікувати, однак літні дощі у південних та східних областях будуть.

На Заході, Півночі та в частині центральних областей прогнозують суху сонячну суботу. Температура повітря коливатиметься у межах +23...+25 градусів, тепліше буде на Закарпатті – до +27.

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У Києві вдень та вночі – без опадів. Синоптики так само обіцяють у столиці +23...+25.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Де чекати дощів

У східних та південних регіонах можуть бути опади. Сильніші дощі йтимуть на Запоріжжі, Херсонщині та Донеччині.

Щоправда, позначки термометрів будуть високими. Зокрема, на Півдні вони перевищуватимуть +30. Наприклад, в Одесі – +30, у Миколаєві – +32.

Загалом нижче +27 жителям цих областей чекати не варто.

Прогноз погоди в містах України

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +23...+25

Полтава – +26...+28

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +23...+25



Погода 16 липня / Карта Укргідрометцентру

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