Намело до 2 метрів снігу: фото з Карпат, від яких стає холодно
Джерело:ДСНС України
У більшості областей України фіксують потепління. Тим часом у Карпатах триває справжня зима.
Упродовж дня на горі Піп Іван розгулялася хуртовина. Там намело до 2 метрів снігу. Про негоду розповіли українські рятувальники.
Зверніть увагу На Львівщині у горах заблукала дитина, а на Прикарпатті туристів шукали по пояс у снігу
Вони закликали українців наразі утриматися від мандрівок у гори.
Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу. Тож радимо не ризикувати та дочекатися покращення погодних умов для подорожей Карпатами,
– мовиться у повідомленні.
Карпати знову засніжило / ДСНС України
Гору Піп Іван замело / ДСНС України
Туристів ще напередодні попередили, що видимість на горі Піп Іван обмежена до 30 метрів. Також там фіксують мороз та сильний вітер. Вихідні у Карпатах наразі найкраще відкласти. Вже були випадки, коли туристи через заметіль збивалися зі шляху, й їх шукали рятувальники.