Ані радник Єрмака, ані радник його заступників: Подоляк пояснив роль Арестовича в ОП
Джерело:телеграм Михайла Подоляка
Запит "Українського тижня" щодо статусу Арестовича в Офісі Президента здійняв багато галасу у мережі. Михайло Подоляк заявив, що роль в Арестовича особлива, тому його немає в загальному переліку радників.
Як з'ясувалося, Олексія Арестовича немає у списку ані штатних, ані позаштатних радників керівника Офісу Президента. В ОП вже відреагували і запевнили, що жодної помилки тут немає, але й "зради" – теж.
Подоляк розповів про посаду Арестовича
Як повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, Олексій Арестович справді не є радником Андрія Єрмака або будь-кого з його заступників.
Він так багато говорить, що ми зробили його… радником одразу всього Офісу. Саме так його посада незмінно й називається вже декілька років: радник Офісу Президента України. Яким він офіційно і є згідно зі штатним розписом,
– повідомив Подоляк.
Реакція Арестовича
Сам Олексій Арестович вирішив відповісти на обговорення своєї посади дотепом.
Написав заяву до радників собачки Патрону. Той у відповідь обгавкав, – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, журналісти "Українського тижня" попросили Офіс Президента надати перелік усіх штатних та позаштатних радників. У наданому переліку Олексія Арестовича не було.
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