Сприйняли, як скандал, – Галлямов сказав, чому Кремлю не сподобалося нове відео з Шойгу

Поразка Росії вже близько. У цьому навіть не сумнівається військове керівництво країни-агресорки. Так, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу на таке банальне запитання, чи зможе перемогти його країна у війні проти України, просто розвів руками.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що міністр оборони Росії непрофесійний брехун, на відміну від диктатора Владіміра Путіна, який озвучує міфічні втрати України. Він припустив, які наслідки для Шойгу матиме така курйозна відповідь.

Важливо Перетин кордону та російські ІПСО: хто поширює фейки про заборону виїзду 17-річним юнакам

Причина невпевненості Шойгу

Для Кремля така реакція неприпустима, тому відео дуже швидко видалили. Однак в опозиційному сегменті це відео стало вірусним. Його всі перепощують й обговорюють другий день поспіль.

Картинка завжди переб'є будь-які слова. Не даремно ж говорять, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Картинка сильніше слів і тому картинку міністра оборони, який розводить руками, у відповідь на питання переможе Росія чи ні, сприйняли, як скандал. Фраза про те, що у Росії "немає іншого виходу" ситуацію не рятує. Її складно назвати прикладом оптимізму,

– мовив Галлямов.

Сприйняття визначається контекстом. Як зазначив російський опозиційний політтехнолог, якби російська армія "героїчно" наступала, то тоді така реакція була б цілком нормальною. Можливо, на фоні "переможної" армії це виглядало б непогано, але на фоні армії, яка відступає і не може захистити базу Чорноморського флоту, такий міністр це остаточна візуалізація розгубленості й демонстрація факту, що коли пропагандисти говорять буцімто все іде за планом, насправді це брехня.

"Саме тому це все було сприйнято, як скандал", – додав Галлямов.

Чому відповідь Шойгу на питання про перемогу обурила Кремль: дивіться відео

Міністр не вірить в перемогу Росії

Армія Росії здає один за одним населені пункти. Росіяни, звісно, хизуються, що нібито вже сотні українців вбили й техніки знищили більше, ніж Україна взагалі мала. Шойгу, знаючи реальну ситуацію, відчуває неадекватність цієї картини світу, яку малює пропаганда, тому він намагався бути більш адекватним, несвідомо.

"Шойгу непрофесійний пропагандист, на відміну від Марії Захарової чи Маргаріти Сімоньян, які будуть називати чорне білим без жодних проблем. Оскільки міністр оборони непрофесіонал в пропаганді, а просто негідник, тож намагався зробити так, аби йому повірили. Але така спроба вилізла йому боком, за такі справи по голову не гладять", – зазначив російський опозиційний політтехнолог.

Порція маячні від російських пропагандистів