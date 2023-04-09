Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове, – Сили оборони

Найгарячішою на фронті залишається ситуація на Сході нашої держави. Як зазначили в Збройних Силах, однак з цілей російських загарбників полягає в тому, щоб заблокувати Авдіївку, аби потім захопити Мар'їнку та рухатись в бік Курахового.

У неділю, 9 квітня, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський описав ситуацію на полі бою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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"Найнебезпечніший напрямок"

За словами спікера, російська армія має намір заблокувати Авдіївку та захопити декілька населених пунктів на Донецькому напрямку. Якщо окупантам таки вдасться досягти успіху, що дуже малоймовірно, слід очікувати активних боїв за Курахове.

Найнебезпечнішим напрямком залишається Авдіївський та Мар'їнський. Ворог активно там штурмує позиції українських військових, також наносить вогневі ураження, застосовуючи ствольну артилерію та реактивну артилерію. Дуже активно почав застосовувати авіацію,

– сказав речник.

Окрім того, він наголосив, що на Авдіївському напрямку тривають позиційні бої. Разом з тим ворогові не вдається просунутись та здобути бодай мінімальні "перемоги".

Але сьогодні ворог не досяг успіху на жодному з напрямків. Натомість, не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення,

– заакцентував Дмитрашківський.

Що відбувається на полі бою