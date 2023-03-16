З'явилася надія на перелом ситуації у Бахмуті на користь ЗСУ, – боєць

Ситуація у Бахмуті надзвичайно складна. Росіяни цілодобово кидають у бій солдатів, щоб захопити місто. Наші військові заявили, що з'явилася надія на перелом ситуації.

Втім, радіти ще дуже і дуже рано. Окупанти не полишають надій взяти під контроль Бахмут. Тож слід пам'ятати, що там зараз справжнє пекло.

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Надія на перелом на користь України

Про це розповів у своєму телеграм-каналі "Бахмутський демон" український військовий. Він зауважив, що надія на перелом є, але примарна.

Доповідаю. З'явилася надія на перелом ситуації у Бахмуті на нашу користь. Поки вона примарна, але вона є,

– підкреслив військовий.

Пригадаймо ранкове зведення Генштабу ЗСУ від 16 березня. У ньому йдеться про те, що Бахмут росіяни продовжують штурмувати. Водночас нашим захисникам вдалося відбити низку атак у районах Оріхово-Василівки та Богданівки.

У Бахмуті наближається кульмінація

В Інституті з вивчення війни проаналізували ситуацію в Бахмуті. За наявними даними, загальний наступ вагнерівців, схоже, наближається до кульмінації. Укладачі звіту посилаються на українські військові джерела. Вони зауважили, що суттєво скоротилася кількість обстрілів як у самому місті, так і на його околицях. Така тенденція зберігається упродовж останніх днів.

На ситуацію з найманцями добряче вплинув снарядний голод. Настільки, що Пригожин 15 березня заявив, що вагнерівці змушені розширити своє оточення навколо міста. "Кухар Путіна" сказав, що його бійцям вдалося захопити Залізнянське. Це невеличке село, розташоване за 9 кілометрів на північний захід від Бахмута. Слід розуміти, що пролягає воно на східній стороні траси Е40 Бахмут – Слов'янськ.

На думку укладачів звіту, захоплення Залізнянська й інших подібних населених пунктів, які розкинулися на північ від Бахмута та схід від траси Е40, навряд чи зможуть посилити здатність найманців Пригожина захопити саме місто.

Наостанок нагадаємо слова начальника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. Він зауважив, що українські захисники скували російських терористів у Бахмуті. Це дозволяє ЗСУ продовжувати надійно обороняти місто та не полишати своїх позицій.