Необхідно виграти час для початку весняного контрнаступу, – Сирський про ситуацію у Бахмуті

Сили та ресурси, залучені для оборони Бахмута, не дають противнику реалізувати свій задум. У ЗСУ прозвітували про ситуацію у найгарячішій точці фронту.

Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, який вже не за горами. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Оборона Бахмута ламає плани Росії

Зазначають, що генерал-полковник Олександр Сирський знаходиться на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

Також у повідомленні вказують, що для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами,

– заявив Сирський.

У відомстві додали, що командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

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