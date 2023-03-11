Необхідно виграти час для початку весняного контрнаступу, – Сирський про ситуацію у Бахмуті
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Сили та ресурси, залучені для оборони Бахмута, не дають противнику реалізувати свій задум. У ЗСУ прозвітували про ситуацію у найгарячішій точці фронту.
Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, який вже не за горами. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
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Оборона Бахмута ламає плани Росії
Зазначають, що генерал-полковник Олександр Сирський знаходиться на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами. Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.
Також у повідомленні вказують, що для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.
Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами,
– заявив Сирський.
У відомстві додали, що командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.
Ситуація у Бахмуті: головне
- У Міноборони Британії повідомили, що ПВК "Вагнера" за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут. Тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.
- Там зазначають, що ЗСУ продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200 – 800 метрів між забудованими районами".
- Британська розвідка зазначає, що українські сили та їхні лінії постачання на захід від Бахмута залишаються вразливими до постійних спроб сил Росії обійти захисників з півночі та півдня.
- Михайло Подоляк наголосив, що Москва втрачає в 5 – 7 разів більше військових, ніж Київ. За його словами, нараховують близько 40 тисяч убитих і поранених за сім місяців у Бахмуті.