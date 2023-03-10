Контрнаступ ЗСУ зараз "кується" у Бахмуті, Росія втрачає потенціал, – військовий експерт

Ворог не полишає спроб оточити Бахмут. Однак українські військові в місті мають чітке завдання – виснажити ворога, і досить успішно справляються з ним.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Він повідомив, що російське окупаційне командування вирішило замінювати вагнерівців на десантників на Донецькому напрямку.

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Кузан нагадав зведення Генштабу, в яких кожного дня зазначені великі втрати в особовому складі та техніці ворога поблизу Бахмута.

Росіяни, дійсно, втрачають свій потенціал, намагаючись штурмувати цей укріплений район, до якого входить і саме місто Бахмут, і околиці, які перебувають західніше від нього, зокрема аж до Часового Яру,

– додав військовий експерт.

ЗСУ наближають контрнаступ

Завдяки злагодженій роботі української піхоти та артилерії ЗСУ вдається, перебуваючи у вигідніших позиціях, тобто в обороні, виснажувати ворога, повідомив Кузан.

Кожен боєць, який зараз стоїть в обороні Бахмута, по-перше, дає час, щоб сформувалися резерви для майбутнього контрнаступу. А, по-друге, знесилює, знекровлює противника, аби цей контрнаступ відбувся швидше.

Можна сказати, що наш майбутній наступ "кується" саме зараз, в ці дні, в Бахмуті,

– наголосив мовець.

Кузан про бої в Бахмуті: дивитись відео

Вагнерівців замінюють на десантників

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черевати повідомив, що останнім часом у Бахмут прибуває все більше російських десантних і механізованих підкріплень, нібито так російська сторона намагається компенсувати втрати вагнерівців.

Кузан зауважив, що на Бахмутський напрямок прибувають свіжі підрозділи, однак вони не мають того досвіду на цій оперативній ділянці, який мали представники ПВК "Вагнера". Адже саме завдяки неймовірній жорстокості та величезним втратам вагнерівців відбулося просування з півночі та з півдня біля Бахмута.

За словами військового експерта, зараз десантні підрозділи Росії залучені, аби фактично нівелювати ПВК "Вагнера". В цьому і проглядається підхід командувача окупаційної операції Валєрія Герасимова. Так він хоче повністю сточити увесь потенціал вагнерівців, поступово замінюючи їх десантними підрозділами.

Які шанси у російської піхоти

Кузан нагадав, що десантники уже були в січні 2022 року на цій ділянці фронту, і їм було завдано суттєвих втрат. Натомість на Вугледарському напрямку зараз працює російська морська піхота.

В обох випадах Герасимов використовує ці десантно-штурмові підрозділи фактично як штурмову піхоту, аби прорвати українську оборону та захоплювати якісь плацдарми, а потім вже підтягувати основні резерви.

Протягом останнього часу жодна із цих спроб не була вдалою, тому, я думаю, що і в цьому випадку їхні спроби не закінчаться успіхом,

– наголосив Кузан.

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