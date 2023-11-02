Ворог провалив штурмові дії на кількох напрямках, ЗСУ не дають оточити Авдіївку, – Генштаб

2 листопада 2023, 08:32
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти проводили марні штурмові дії у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Вороги не полишають спроб оточити Авдіївку, проте ЗСУ продовжують стійко тримати оборону.

Наші військові продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. ЗСУ тільки за останню добу завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. 

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Де марно намагався штурмувати ворог

Російські загарбники вели марні штурмові дії:

  • у районі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку – населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Там ЗСУ відбили 10 атак ворога;
  • в районі Південного Донецької області. Там наші Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;
  • на Мар'їнському напрямку ворог – в районі Мар'їнки Донецької області, де ЗСУ відбили понад 20 атак;
  • на Шахтарському напрямку поблизу Старомайорського Донецької області;
  • в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області. Там Сили оборони України відбили 7 атак ворога. 

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, проте наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат,
– заявили військові.  

Своєю чергою вороги на Бахмутському напрямку марно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Там наші захисники відбили 15 атак противника. 

Водночас наші військові в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили ворожі:

  • 5 радіолокаційних станцій;
  • 2 склади боєприпасів;
  • район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
  • 2 пункти управління;
  • 3 зенітно-ракетних комплекси;
  • 11 артилерійських засобів противника. 

Яка ситуація біля Авдіївки

Автор: Діана Квасневська