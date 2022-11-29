До 10 штурмів Бахмута за кілька днів, – експерт розкритикував "жуківську" тактику Росії

Біля Бахмута досі тривають важкі бої, але Збройні Сили України мужньо відбивають атаки ворога. Російські війська мають там певну тактику – влаштовують в районі Бахмута до 10 штурмів за кілька днів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що росіянам не вистачає сил та ресурсів. Адже якби їм вистачало військ на Сході та Півдні, то окупанти показували б якусь успішну динаміку.

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За його словами, історична іронія полягає в тому, що українська "22 армія світу" показує блискучу динаміку наступу на російську "другу армію світу".

Ми не можемо собі дозволити такої тактики, якої дозволяють собі росіяни – за кілька днів в районі Бахмута завдають до 10 хвиль піхотних штурмів. Тобто вони і надалі практикують так звану "жуковщину" і банально хвиля за хвилею кидають своїх солдатів на убій,

– пояснив Черник.

Він зазначив, що Україна собі не може такого дозволити. "Наш солдат – на вагу золота чи може й більше", – сказав експерт.

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Черник запевнив, що тільки добре продумані контрнаступальні дії помножені на розбивання логістичних ланцюжків – так звана "херсонська методика", яка себе виправдала на 100 відсотків – дозволить нам перемогти у цій війні.

"І ми обов'язково переможемо. Однак маємо пам'ятати, що здоровий глузд і терпіння – це умова нашої стратегічної допомоги", – підсумував експерт.

До слова, українські військові вже багато тижнів руйнують плани росіян щодо захоплення Бахмута. Наші десантники показали, як захопили ворожу позицію. Крім того, в Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій на Сході можуть посилитися.