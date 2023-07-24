Мінус 3 склади та 2 роти: успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Крім цього, на брухт перетворилось ще 20 одиниць військової техніки противника. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Втрати ворога у техніці на Таврійському напрямку

танк,

5 бойових броньованих машин,

4 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б",

БбЛА "Supercam",

БбЛА "Орлан-30",

автомобільна техніка.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Раніше речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень повідомив, що за останню добу захисникам вдалося ліквідувати 63 окупантів, ще 110 ворогів зазнали поранень. Також обмінний фонд поповнився на ще 4 російських військових.

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