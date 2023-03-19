До запуску готові до 16 "Калібрів", – Гуменюк про те, якою може бути нова атака ворога
Інтенсивність ворожих кораблів у зоні Чорного моря залишається високою. Тому ймовірність обстрілу з акваторії виключати не можна.
Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі новинного телемарафону повідомила, що ворог тримає у Чорному морі 2 ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 "Калібрів". Про це пише 24 Канал.
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Чи є ймовірність масованого обстрілу
За словами Гуменюк, корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі – там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають.
Вони продовжують тримати на службі також 2 надводних ракетоносії, тобто до запуску можуть бути готові до 16 "Калібрів",
– сказала Гуменюк.
В ОК "Південь" припускають, що ці "Калібри", скоріше за все, для точкових ударів, адже для масованого обстрілу така кількість "не тягне". Проте варіант з масованим обстрілом також не можна виключати, оскільки ворог підступний й у будь-який момент може збільшити активність та залучити авіацію.
Гуменюк закликає не перебувати біля важливих об'єктів під час тривоги
Наталія Гуменюк зауважила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі – це вже висока небезпека. Адже "Калібри" – високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних координатах. Головна мета ворога – поцілити у критичну та військову інфраструктуру, тому Гуменюк закликала українців триматися подалі від таких об'єктів під час повітряної тривоги.
Ворог тримає у Чорному морі 9 своїх кораблів
- Раніше в ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні ворог тримає корабельне угруповання з 9 одиниць.
- Залишаються 2 надводні ракетоносії, спорядження яких може сягати 16 ракет типу "Калібр". Всі вони маневрують на безпечній відстані від контрольованого Україною берега – більш ніж 100 морських миль, в районі південно-східного узбережжя Криму.