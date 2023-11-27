Перемети заввишки до 1,5 метра: дедалі більше доріг України замітає снігом

З неділі в частині областей України вирує потужна негода. На дорогах утворилися перемети заввишки до 1,5 метра.

Про ситуацію на автошляхах станом на 07:30 розповів голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Мустафа Найєм зауважив, що найбільше снігу – на дорогах Одещини.

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Сильний вітер заважає оперативно розчищати автошляхи

Усе більше доріг замітає снігом. Маємо сильний сніг, пориви вітру до 30 метрів на секунду. Через це на дорогах утворюються перемети заввишки до 1,5 метра,

– повідомив посадовець.

Додав, що найбільше снігу – на дорогах Одещини. Там уже 70 – 200 сантиметрів. На Миколаївщині – до 60. Тим часом на Півночі – 20 – 30 сантиметрів, а на Заході та в центральній частині України – 10.

Через аномальну кількість снігу та сильні пориви вітру в Одеській області дуже складний рух на 14 ділянках. У замети потрапили 315 транспортних засобів,

– зазначив Найєм.

У Миколаївській області – 4 складні ділянки, у снігу опинилися 7 транспортних засобів. У Кіровоградській – 3 ділянки, 60 транспортних засобів потрапили в замети.



На жаль, сильний вітер заважає оперативно розчищати автошляхи, попри залучення додаткової техніки. До речі, наразі на дорогах працює 1273 одиниці техніки та 1438 робітників. За добу вже використали 25,5 тонн піщано-сольової суміші та 343 тонни чистої солі.

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Де є обмеження руху

Одеська область

З 26 листопада закрито рух для всіх транспортних засобів на таких державних автошляхах:

М-15 Одеса – Рені, км. 11-920 – км. 307+718;

М-16 Одеса – Кучурган, км 0+000-59+175;

М-05 Київ – Одеса, км. 274+435 – 466+700;

Для великовагових транспортних засобів:

М-28 Одеса – Южне, М-14, км. 3+450 – 28+315.

Миколаївська область

З неділі закрито рух для всіх транспортних засобів:

М-13 Кропивницький – Платонове (на Кишинів) км. 76+416 -157+052 (в межах Миколаївської області);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через Вознесенськ) км. 42+476 -132-000 (в межах Миколаївської області);

P-72 КПП Олександрівка (в межах Миколаївської області);

Т-16-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, км. 173+204 (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайське – Новоукраїнка, км. 1-441 - 29+445 (в межах Миколаївської області).

Кіровоградська область

З ночі закрито рух для всіх видів транспорту М-13 Кропивницький – Платонове км 0+000 – км. 76+416.

Для великовагових транспортних засобів M-30 (через Кропивницький) км. 583+258 – 682+900.

Черкаська область

З ночі тимчасово обмежено рух вантажного і громадського пасажирського транспорту Н-01 Київ – Знам'янка, км. 123+687 – 242+004.

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Зверніть увагу! В Укргідрометцентрі прогнозували, що 27 листопада пориви вітру 17 – 22 метри на секунду. Вночі та вранці, крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей, 25 – 30 метрів на секунду.

В Україні помірний сніг, вночі у більшості північних і центральних областей значний, місцями сильний сніг, снігові замети, хуртовини, у південно-східній частині мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь.

Тож будьте обережні на автошляхах, без потреби не виїжджайте на дороги, бережіть себе та близьких.