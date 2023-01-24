Стан енергосистеми складний – мусимо вдаватися до аварійних відключень, – Шмигаль

Ситуація в енергетичній системі нашої держави після останнього масованого обстрілу залишається складною, але контрольованою. Задля уникнення збільшення дефіциту потужностей влада вимушена застосовувати, зокрема, аварійні відключення струму.

Через похолодання українці почали більше споживати електроенергію. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що проблема є також у тому, що значна частина генерацій перебуває на території Запорізької АЕС.

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Що загалом відбувається в енергетиці

Глава уряду констатував, що Україна пройшла екватор зими, і від часу першої масованої атаки на нашу державу було зрозуміло, що ця зима буде найважчою. Спроби окупантів занурити нас в холод та темряву, звісно, провалились, проте розслаблятись зарано.

Ресурсів та продовження та завершення опалюваного сезону достатньо в нормальному режимі. У газосховищах близько 11 мільярдів кубів газу та 1,2 мільйона тон вугілля,

– сказав Шмигаль.

Він заакцентував на тому, що Нафтогаз отримав 189 мільйонів євро, на які він зможе імпортувати додатковий газ. Окрім того, під час цього виступу на засіданні Кабміну Шмигаль пригадав, що чимало енергетичних об'єктів контролюють росіяни. Йдеться, зокрема, про Запорізьку АЕС.

Ситуація в енергосистемі змінюється кожного дня

Слід сказати, що останнім часом споживання українцями електроенергії лише зростає, зокрема, через мінусові температури. Однак наші енергетики постійно працюють заради того, аби зменшити дефіцит потужностей та уникнути аварійних відключень.

А поки – принаймні станом на 24 січня – у більшості областей нашої держави введені погодинні графіки відключення електроенергії. Окрім того, можна сказати, що найбільше не пощастило жителям Львівщини та Волині, адже в цих регіонах вимкнення світла за розкладом не діє.

Аби допомогти стабілізувати ситуацію в енергосистемі варто, за можливості, економити електроспоживання.

Шмигаль також зазначив, що невдовзі буде засідання так званого "енергетичного Рамштайну", на якому партнери нашої держави обговорюватиму питання підтримки енергетичної системи України.



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