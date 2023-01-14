Тривають важкі бої за Соледар, ЗСУ цілодобово відбивають атаки: головне від Генштабу

Ворог, не маючи успіхів на полі бою, тероризує цивільне населення України. Окупанти завдають удари по населених пунктах, порушуючи чи не усі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на вечір 14 січня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Зеленський відреагував на терористичний удар росіян по Дніпру і показав наслідки

Трагедія у Дніпрі: останні дані

Вдень російська ракета влучила у житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі. Станом на 19:00 відомо про:

5 загиблих,

39 поранених цивільних людей, серед них 7 дітей.

Рятувальна операція триває. Мер міста Борис Філатов повідомив, що завали у Дніпрі будуть розбирати всю ніч. На місці влучання поганий зв'язок, а всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем.

Ракетний терор не вщухає

Внаслідок цинічного удару по Дніпру повністю зруйновані 72 квартири. Як повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, там були прописані 100 – 200 людей.

Загалом, протягом доби, противник завдав 3 авіаційних та приблизно 50 ракетних ударів по нашій території. А саме:

Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59 по об'єктах критичної інфраструктури України.

Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Сили та засоби Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети. Триває підрахунок та уточнення. Окрім того, окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на фронтах

У Генштабі зазначили, що противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою ворог зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку.

Тривають важкі бої за Соледар. Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат,

– зауважили у Генштабі ЗСУ.

Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Куп'янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському – обороняється.

напрямку намагається покращити тактичне положення, а – обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

З метою посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині, ворог проводить передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Ворог зазнає втрат і має проблеми в укомплектуванні

Як зауважили у Генштабі ЗСУ, противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки.

Низьким, до 40%, залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. І це, попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками,

– сказали у Генеральному штабі.

Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування – таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь". Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога.

Станом на 14 січня українські захисники та захисниці ліквідували вже 114 660 загарбників. За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.