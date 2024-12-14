Росія провела понад півсотні атак на несподіваному напрямку: огляд фронту від Генштабу

Російський наступ триває. Від початку доби відбулося 276 бойових зіткнень. У Генштабі окреслили ситуацію на фронті.

Останні дані від Deep State свідчать про успіх росіян на Куп'янському напрямку, де ворог розширює плацдарм на західному березі річки Оскіл, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку противник один раз марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Лозової, де українські захисники зупинили 3 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. 4 боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали 55 штурмів окупаційних військ у бік Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. До цього часу тривають 39 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

На Торецькому напрямку біля населеного пункту Торецьк відбулося 10 боїв. Наразі тривають три ворожі атаки.

На Покровському напрямку відбулося 48 атак. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще 7 боєзіткнень тривають. Окупанти атакують у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка.



На Курахівському напрямку ворог провів 42 атаки. 34 боєзіткнення завершено, 8 – досі тривають. Противник не полишає спроб прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка.

На Времівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 2 невдалих штурми позиції українських воїнів.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають і станом на 22:00 14 грудня.

До слова, ЗСУ вдалося відкинути ворога із позицій у Піщаному на Покровському напрямку.